Masters 1.000 de Xangai novamente cancelado devido à pandemia

O torneio de ténis Masters 1.000 de Xangai, marcado para outubro, foi cancelado pelo segundo ano consecutivo devido à pandemia de covid-19, anunciou a empresa organizadora do evento.

Os promotores do torneio tomaram a decisão após analisar a situação pandémica com as partes envolvidas, entre as quais a Associação de Tenistas Profissionais (ATP), referem, em comunicado.

A empresa afirma que "a saúde e segurança das pessoas" é a sua prioridade e que, face ao avanço da pandemia na China e no resto do mundo, "não é viável" realizar o evento este ano.

A China enfrenta um surto nas últimas semanas com origem no aeroporto de Nanquim, capital da província oriental de Jiangsu, que já se espalhou para outras partes do país.

Há mais de um ano que a China aplica rígidos controlos de entrada no país: os passageiros que chegam a solo chinês devem apresentar PCR e testes de anticorpos negativos antes do embarque, após o que um período de quarentena de pelo menos duas semanas os aguarda num hotel designado pelas autoridades e pago pelo viajante.

"As restrições de viagens na China continuam em vigor", acrescenta o comunicado, pelo que "não seria possível trazer todos os jogadores ou oferecer aos adeptos uma experiência de ténis de alto nível".

É o segundo ano consecutivo que o Masters 1.000 de Xangai é cancelado pelo mesmo motivo e, além disso, outros torneios de ténis que seriam disputados este ano no país asiático, o ATP 250 de Chengdu e Zhuhai, também confirmaram o cancelamento.

Os Masters 1.000 são torneios oficiais de topo que fazem parte do circuito ATP. Atualmente, o de Xangai é o único que não está localizado na Europa ou na América do Norte.