Masters 1000 de Monte Carlo vai disputar-se sem público por causa da covid-19

O Masters 1000 em ténis de Monte Carlo, de 10 a 18 de abril, será disputado sem público, devido à pandemia de covid-19, depois de cancelada a edição de 2020, anunciou a organização.

Os responsáveis justificam a decisão face às "últimas disposições governamentais para estender o estado de emergência sanitária até 3 de maio de 2021".

"Informamos que o ROLEX MONTE-CARLO MASTERS acontecerá de 10 a 18 de abril à porta fechada, de acordo com as últimas disposições governamentais para estender o estado de emergência sanitária até 03 de maio de 2021. As nossas equipas continuam totalmente mobilizadas e motivadas para receber os melhores jogadores do mundo, que serão capazes de oferecer uma performance excecional, apesar deste período particularmente difícil", pode ler-se no site oficial da prova.

Todos os torneios de ténis organizados desde o recomeço após a paragem prolongada motivada pela pandemia, no final do verão de 2020, têm estado sob estritas condições sanitárias, com bolhas para os participantes e, na maioria das vezes, sem a presença de público nos courts.