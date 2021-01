Marido de Serena Williams sai em defesa da tenista: "Palhaço racista e sexista"

Presidente da federação romena de ténis considerou que a tenista deveria retirar-se.

Depois das duras palavras do presidente da federação romena de ténis sobre Serena Williams, o marido da tenista veio agora responder a Ion Tiriac.

"Fui procurá-lo ao Google e verifiquei que a minha filha de três anos tem mais títulos do Grande Slam do que este palhaço", escreveu Alexis Ohaninan, marido da tenista, no Twitter, a lembrar que Ion Tiriac não ganhou qualquer torneio enquanto foi tenista.

Alexis Ohaninan continuou ainda: "Em 2021 não me vou conter quando um palhaço racista e sexista atacar a minha família".

Recorde-se que o presidente da Federação Romena de Ténis afirmou que "com esta idade e com o peso que tem agora" Serena "não se movimenta com a mesma facilidade", acrescentando ainda que "deveria retirar-se".