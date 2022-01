Mais uma polémica com Djokovic: num avião e sem máscara

Fotografia do tenista sérvio, sem máscara enquanto lia um livro no voo de regresso a Belgrado, tornou-se viral.

As polémicas em torno de Novak Djokovic parecem não ter fim à vista. Depois de todas as que envolveram a sua (não) participação no Open da Austrália, o líder do ranking mundial de ténis volta a ser protagonista.

Nas últimas horas, uma fotografia do tenista sérvio, sem máscara enquanto lia um livro no voo de regresso a Belgrado, tornou-se viral.

"Nova regra. Não tens de usar máscara quando estás a ler no avião", pode ler-se, em tom irónico, naquela rede social.