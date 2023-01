Num encontro que demorou quase uma hora e meia.

A tenista polaca Magda Linette, número 45 do mundo, qualificou-se para as meias-finais do Open da Austrália ao vencer a checa Karolina Pliskova, 31.ª do ranking WTA.

Linette derrotou Pliskova por 6-3 e 7-5 num encontro que demorou quase uma hora e meia.

A polaca, que nunca passou da terceira ronda de um torneio de Grand Slam, vai disputar um lugar na final na quinta-feira com a número cinco do mundo, a bielorussa Aryna Sabalenka, ou com a 64.ª do ranking WTA, a croata Donna Vekic.