Lisboa Belém Open: Gonçalo Oliveira segue, Frederico Silva e João Domingues eliminados

O tenista Gonçalo Oliveira qualificou-se esta segunda-feira para a segunda ronda do Lisboa Belém Open, torneio português de categoria Challenger, que está a decorrer no Club Internacional Foot-Ball (CIF), enquanto João Domingues e Frederico Silva foram eliminados.

Foram três os portugueses a entrar em ação no arranque do quadro principal da prova, adiada de maio para outubro, devido à pandemia de covid-19, mas apenas Gonçalo Oliveira, que recebeu um wild card, conseguiu garantir o acesso à segunda jornada, com uma vitória ante o esloveno Blaz Rola em três sets, com os parciais de 1-6, 7-6 (7-2) e 7-5, em duas horas e 45 minutos.

"Estou muito feliz por jogar em casa, onde já não jogava há cerca de dois anos e meio, e agradeço o convite para o quadro principal. Estou contente e com boas sensações. No primeiro "set" joguei muito mal, falhei muitas bolas que não devia ter falhado, a dar pontos de graça, mas no segundo "set" comecei a jogar um bocadinho mais para o meio, a fazê-lo jogar para ganhar os pontos. Ganhei mais confiança nas pancadas e consegui colocar-me em jogo outra vez", explicou Oliveira, 285.º colocado no "ranking" ATP.

Ao contrário do tenista portuense, de 25 anos, que vai defrontar na próxima ronda o cazaque Dmitry Popko (178.º ATP), João Domingues, 169.º classificado na hierarquia mundial, foi afastado na estreia pelo francês Benjamin (194.º ATP) em duas partidas, por 6-3 e 6-0, em apenas 58 minutos.

Já Frederico Ferreira da Silva, que figura no 198.º posto do "ranking" ATP, foi derrotado pelo búlgaro Dimitar Kuzmanov (298.º ATP) em dois "sets", pelos parciais de 7-5 e 6-3, ao cabo de duas horas e 23 minutos.

Na terça-feira será a vez do jogador da casa Pedro Sousa (111.º ATP), segundo cabeça de série, defrontar o amigo Gastão Elias, que venceu no domingo o Oporto Open, e Nuno Borges (500.º ATP) medir forças com o bósnio Damir Dzumhur (113.º ATP), primeiro pré-designado.