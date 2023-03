Lesão afasta Swiatek da defesa do título no Masters 1.000 de Miami

"Preciso de efetuar uma pausa para recuperar", explicou a tenista polaca.

A tenista polaca Iga Swiatek vai falhar o Masters 1.000 de Miami, no qual deveria defender o título conquistado no ano passado, devido a uma lesão nas costelas, anunciou esta quarta-feira a líder do ranking mundial.

Além do torneio norte-americano, que começou hoje e contará com a presença do português Nuno Borges no quadro masculino, Swiatek também estará ausente da Billie Jean Cup, revelou a tenista através de uma publicação na conta oficial no Twitter.

"Infelizmente, continuo a sentir muito desconforto e dor e, por isso, não posso competir. Preciso de efetuar uma pausa para recuperar, razão pela qual vou retirar-me do torneio de Miami e da Billie Jean Cup", indicou a polaca, de 21 anos.

O Masters 1.000 de Miami foi um dos oito títulos conquistados no ano passado por Swiatek, que venceu também dois torneios do Grand Slam (Roland Garros e Estados Unidos) e será substituída na edição de 2023 da prova norte-americana pela austríaca Julia Grabher.