Kyrgios só dormiu uma hora: "Era um miúdo guloso e agora vou a uma final de Grand Slam"

Australiano ficou ansioso ao saber que estava qualificado para a final de Wimbledon pela desistência de Rafa Nadal e lembrou a sua infância

A desistência de Rafa Nadal e a consequente qualificação automática de Nick Kyrgios para a final de Wimbledon, onde vai defrontar Djokovic, deixou o australiano num misto de emoções, da alegria, à desilusão e à ansiedade. Na antevisão da final, comentou que só conseguiu dormir uma hora e lembrou os tempos em que deu os primeiros passos na modalidade, aos sete anos, graças a uma imagem dele que circula nas redes sociais, gordinho e com uma raquete na mão.

"Lamento não jogar contra o Nadal, só dormi uma hora. Estou nervoso, o que não é normal. Soube ao jantar que Nadal não iria jogar. A primeira sensação que senti foi uma deceção, toda a minha energia estava em como enfrentar o jogo. Espero vê-lo de volta ao circuito em breve. Terei dormido uma hora. Senti um pouco de ansiedade. Estou muito nervoso", disse Nick Kyrgios.

Quanto à mencionada fotografia da sua juventude, espera que seja um exemplo para muitos a sua evolução e a forma como cumpre os sonhos: "Olhem para a foto, vejam quem eu era. Era um miúdo guloso e agora estou na final de um Grand Slam. Jogava em Camberra, em alguns campos horríveis. E vejam onde cheguei, à final de Wimbledon. Significa que é possível. Não parem de acreditar nisso, Na foto eu parecia o Manny de 'Modern Family'. Não acreditava que aos 27 anos conseguiria chegar aqui. Mas agora tenho a minha chance. A minha relação com o ténis? Não sei... Há momentos em que odeio este desporto, outros em que acho que sou uma das pessoas mais competitivas que já vi. Mais do que de ténis, gosto muito de competir, seja na Nintendo ou quando jogo basquetebol. Uma coisa é certa: ficarei feliz se ganhar ou se perder no domingo", acrescentou.

Nick Kyrgios, que defronta Djokovic na final de Wimbledon no domingo, comentou ainda a sua relação com o sérvio, lembrando que passou das picardias... à amizade. "Agora temos uma espécie de 'romance', é uma coisa um pouco estranha. Toda a gente sabe que não gostávamos um do outro, por assim dizer. Mas acho que fui o único jogador a apoiá-lo quando foi à Austrália [Djokovic esteve detido por irregularidades relacionadas com a vacinação da covid-19]. Passámos a respeitar-nos lá. Agora trocamos mensagens no Instagram e coisas assim. No início desta semana, ele disse-me: 'Espero ver-te na final'", revelou.

O australiano concluiu elogiando as estrelas recentes da modalidade: "Nunca haverá alguém que toque a bola como Roger, alguém competitivo como Rafa ou alguém que ganhe os jogos como Djokovic. Existem alguns tenistas muito fortes, como Alcaraz e Sinner, que jogam sem medo. Mas acho que ninguém conseguirá repetir os feitos [de Federar, Nadal e Djokovic] e será um dia triste quando eles se retirarem. Federer, Nadal e Djokovic são uma raridade".