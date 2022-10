Kyrgios é acusado de agressão e defende-se com problemas mentais

Caso remete a julho de 2022, quando Kyrgios foi acusado pela ex-namorada Chiara Passari de agressão.

Nick Kyrgios foi acusado em julho de 2022 pela ex-namorada de agressão. Atualmente, os advogados do atleta vão alegar problemas de saúde mental para o ilibarem, de acordo com o The Sidney Morning Herald.

O juiz Glenn Theakston, encarregue pelo caso, adiou o caso para 3 de fevereiro de 2023, sendo que também aceitou a realização de uma avaliação médica da saúde mental de Kyrgios. O australiano não marcou presença na na audiência, dado que está a disputar o Open do Japão, mas os advogados garantem que estará presente no tribunal na próxima.

Recorde-se que, em fevereiro de 2022, o tenista havia relatado nas redes sociais a sua luta contra a depressão e o uso de álcool e drogas, no momento do Open da Austrália, em 2019.