Desentende-se com árbitro e atira: "Já perdi dinheiro suficiente para estes gajos"

Australiano Nick Kyrgios foi advertido por servir no limite, ameaçando deixar o encontro a meio.

Ainda antes do ATP 250 Murray River Open, um dos torneios preparatórios do Open da Austrália, ter sido interrompido, o anfitrião Nick Kyrgios protagonizou um momento insólito, ameaçando abandonar o duelo com o compatriota Harry Bourchier.

Kyrgios foi advertido pelo juíz de cadeira, o espanhol Nacho Forcadell, por esgotar o tempo para servir (24 segundos).

Com o painel no 0, o tenista número 47 do ranking ATP argumentou que já estava a fazer o movimento, reclamando junto do supervisor para lhe dar razão para entender se seria multado ou não, mas a recusar-se continuar a jogar.

"O ténis não é sobre ele [árbitro]. Ele aqui é um figurante. Porque é que eles pensam sempre que é sobre eles?", questionava.

Numa pausa dramática de 10 minutos, até o adversário o tentou demover, perguntando-lhe: "Para que é isto agora?". "Já perdi dinheiro suficiente para estes gajos", respondeu.

Kyrgios acabou por voltar ao encontro, que ganhou 6-2 e 7-6 (7), sendo este o seu regresso à competição ao fim de quase um ano. O jovem deixou de jogar em março do ano passado devido à pandemia e, quando o circuito profissional voltou, escolheu ficar no seu país para se resguardar.