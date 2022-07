Kyrgios chateado com espectadora em Wimbledon: "Está bêbada, parece que bebeu 700 copos"

Na final do torneio de Wimbledon, Kyrgios irritou-se com uma adepta que, segundo o tenista, esteve constantemente a distrair o australiano.

É um momento caricato na final do torneio de Wimbledon, em singulares masculino. Mas para Nick Kyrgios não é bem assim... O australiano ficou muito irritado com uma espectadora que, segundo o tenista, tentou distrair, constantemente, o atleta no jogo decisivo diante de Djokovic.

"Ela está a distrair-me quando eu estou a servir, é uma final de Wimbledon. E continua a fazê-lo, quase me custou o jogo. O que é que ela está aqui a fazer? Está extremamente bêbeda e a falar comigo no meio do jogo. Não sei exatamente quem é, é aquela que está vestida com (pausa)... É aquela que parece que bebeu 700 copos", atirou Kyrgios, pedindo a expulsão da espectadora.

O tenista sérvio Novak Djokovic, número três mundial, conquistou este domingo o sétimo título em Wimbledon e o 21.º do Grand Slam, ao impor-se na final ao australiano Nick Kyrgios, em quatro sets.

Frente ao 40.º jogador mundial, que beneficiou da desistência do espanhol Rafael Nadal para estrear-se em finais de majors, Djoko confirmou o favoritismo, impondo-se por 4-6, 6-3, 6-4 e 7-6 (7-3), em três horas.

Com o sétimo triunfo na relva do All England Club, o primeiro cabeça de série, de 35 anos, desempatou com o suíço Roger Federer no número de Grand Slams conquistados e está agora a apenas um major do recorde de Nadal.