Kyrgios perdeu a final e acabou Wimbledon com quase 17 mil euros em multas

Os protestos constantes durante os jogos foram penalizados pela organização. Só da final a multa foi de quase 3 mil euros. No entanto, o milhão que arrecadou por chegar à final faz esquecer as multas

O austtraliabno Nick Kyrgios terminou Wimbledon com um balanço extremamente positivo, quer desportivamente, ao alcançar a final, que perdeu para Djokovic, como financeiramente. E isto apesar das multas de 17 mil dólares que teve de pagar (sensivelmente o mesmo número em euros).

Por chegar à final, Kyrgios arrecadou um milhão de dólares (refira-se que o dólar e o euro estão cada vez mais próximos). Ao longo do torneio passou o tempo a protestar com os árbitros e a gesticular, o que lhe valeu três mil dólares de muta no jogo da final e 14 mil no percurso para lá chegar.

Kyrgios não é cabeça de série nos principais Grand Slams, mas já soma 11 milhões de dólares na sua carreira.