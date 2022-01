Kyrgios: "A forma como estamos a lidar com a situação de Djokovic é muito má"

Embora já tenham tido alguns arrufos no passado, Kyrgios saiu em defesa do companheiro de profissão.

O tenista Nick Kyrgios recorreu às redes sociais para expressar descontentamento com a forma como Djokovic tem sido tratado nos últimos dias. O australiano referiu que o sérvio é um dos maiores campeões da modalidade e que merece mais respeito.

"Eu acredito em tomar decisões. Fui vacinado por causa dos outros e pela saúde da minha mãe, mas a forma como estamos a lidar com a situação de Djokovic é má, muito má. Os memes, as manchetes (...) ele é um dos nossos maiores campeões, mas no fim do dia trata-se de um ser humano. Façam melhor", escreveu no Twitter.