Khachanov elimina Cerúndolo e vai enfrentar Medvedev em Miami

O russo Karen Khachanov venceu o argentino Francisco Cerúndolo, uma das revelações do Masters 1000 de Miami pelo segundo ano consecutivo, e avançou para as meias-finais do torneio norte.americano.

Khachanov, número 16 do ranking da ATP, derrotou Cerúndolo (31º) por 2-0, com parciais de 6-3 e 6-2 em uma hora e 15 minutos de jogo.

O russo, semifinalista nos últimos dois torneios do Grand Slam, vai agora defrontar o compatriota Daniil Medvedev por uma vaga naquela que poderá ser sua primeira final de Masters 1000 desde 2018.

Já Cerúndolo esteve a um passo de repetir em Miami (Flórida) uma campanha memorável como no ano passado, quando se tornou o tenista com pior classificação do mundo (103º) a chegar às meias-finais deste prestigiado torneio.