Kecmanovic: "Tenho estado a jogar o meu melhor ténis no Estoril Open"

Marco Cecchinato e Miomir Kecmanovic vão medir forças nas meias-finais do Estoril Open.

Marco Cecchinato e Miomir Kecmanovic coincidiram na satisfação quanto ao nível de ténis que exibiram esta sexta-feira nos respetivos encontros dos quartos de final do Estoril Open, na véspera de se defrontarem nas "meias" do torneio português.

"Estou muito contente com o encontro, porque joguei muito bem, com um bom nível. Alejandro [Davidovich Fokina] é um dos melhores jogadores neste torneio e do mundo na terra batida, por isso estou muito contente. Joguei um dos meus melhores encontros neste torneio. Sinto-me cada vez melhor no court. Estou muito feliz por esta semifinal", resumiu Cecchinato.

O italiano, 96.º jogador mundial, surpreendeu ao afastar o terceiro cabeça de série com os parciais de 7-5 e 7-6 (7-5), qualificando-se para uma meia-final de um torneio ATP pela primeira vez desde maio de 2021, quando alcançou a final do torneio de Parma.

Cecchinato beneficiou também da fraca exibição do 24.º jogador mundial, que procurava aceder pela terceira vez, em quatro presenças, às "meias" no Clube de Ténis do Estoril, e que cometeu muitos erros - foram incontáveis as bolas que ficaram na rede -- e enfrentou 10 breaks, tendo salvado oito.

Fokina ainda encetou uma recuperação no segundo parcial, já depois de sair de court para ser assistido pelo médico do torneio, mas o italiano de 30 anos manteve-se "focado" durante o tie-break, serviu "muito bem no 6-5" e "finalmente" ganhou o encontro dos "quartos".

"É uma vitória muito importante, porque é o primeiro torneio de terra batida na Europa e estou a sair-me bem. Bati três jogadores incríveis. Estou muito contente", admitiu.

Depois de derrotar o argentino Diego Schwartzman, o compatriota Fabio Fognini e o terceiro pré-designado, o semifinalista da edição de 2018 de Roland Garros e antigo número 16 mundial irá agora encontrar Miomir Kecmanovic, que venceu o espanhol Bernabé Zapata Miralles em dois sets.

"Estou imparável. Acho que joguei muito bem hoje, ainda melhor do que ontem [na quinta-feira]. Espero poder manter o nível por mais dois jogos [ri-se]! Tenho estado a trabalhar muito, e estou muito contente de ver que está a resultar", admitiu o sérvio, depois de bater o 43.º classificado da hierarquia ATP por 7-5 e 6-2, em uma hora e 27 minutos.

O 40.º tenista mundial, e sexto cabeça de série deste Estoril Open, acredita que está "muito perto" do nível que atingiu no ano passado, quando jogou o seu melhor ténis.

"Mas agora é em terra batida, o que é um pouco estranho. Mas estou muito feliz e espero poder continuar a jogar assim. Este ano, isto é definitivamente o melhor ténis que já joguei. O ano não começou muito bem, tive uma final em hard court [Delray Beach], mas acho que aqui tenho estado a jogar o meu melhor ténis", avaliou Kecmanovic.

Para o sérvio, o duelo das "meias" com Cecchinato "não vai ser fácil". "Tudo o que ele atingiu foi em terra batida, por isso vai ser um encontro muito difícil, mas se jogar como joguei hoje tenho as minhas hipóteses", concluiu.