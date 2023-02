Capitão Rui Machado destaca dificuldade de jogar fora com a Áustria na Taça Davis.

O capitão da seleção portuguesa de ténis, Rui Machado, destacou esta quinta-feira as dificuldades que a Áustria vai colocar nas eliminatórias do Grupo I Mundial da Taça Davis, após o sorteio que decorreu em Londres.

"Vamos jogar contra uma equipa difícil, com vários jogadores no top 200 e um jogador, o Dominic Thiem, que tem vindo a destacar-se nos últimos anos. Neste momento, não se encontra na melhor forma, mas continua a ser um jogador bastante perigoso", começou por adiantar, em declarações à Lusa, após o sorteio que ditou os austríacos na eliminatória a disputar em setembro próximo.

Dominic Thiem ganhou o Open dos Estados Unidos em 2020, mas contraiu uma lesão no pulso direito em junho do ano seguinte e falhou a segunda metade da temporada. Apesar de recuperado, o antigo número três do mundo, agora 96.º no ranking, não voltou a exibir-se ao mais alto nível.

"Mas, até setembro, acredito que vá melhorar e apresentar um ténis melhor do que tem vindo a evidenciar nos últimos tempos. Jogando fora, é um sorteio bastante difícil para Portugal, mas, até setembro, esperamos que os nossos jogadores vão evoluindo e cheguem bem à eliminatória", acrescentou o também diretor técnico nacional.

A seleção portuguesa foi derrotada no domingo frente à Chéquia, por 3-1, e perdeu a oportunidade de se qualificar, pela primeira vez na história, para as finais da Taça Davis, permanecendo assim no Grupo I Mundial.

Em setembro, entre os dias 15 e 17, os tenistas portugueses voltam a reencontrar os austríacos, com quem perderam em 2016, em Guimarães, para voltar a lutar pelo apuramento para o play-off de acesso à fase final da Taça Davis de 2024.