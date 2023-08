João Sousa volta a ganhar no pós-Porto Open

Preparação do regresso ao circuito teve nova passagem, esta sexta-feira, pelo campeonato alemão e ajudou o KL Aachen a vencer.

Cinco dias depois de perder a final do Challenger ATP disputado nos hardcourts do Monte Aventino, João Sousa mostrou experiência mais do que suficiente para voltar à terra batida e, na penúltima jornada da Bundesliga, contribuiu para o triunfo no KL Aachen, por 3-1, na receção ao Marc O'Polo Rosenheim, que contou com Gastão Elias.

O vimaranense, atual modesto 271.º no ranking ATP, fez o 2-1 para a sua equipa, ao bater o checo Roman Jevaby, especialista de pares, por 6-3 e 6-2, desfazendo o empate conseguido no encontro anterior de singulares por Elias (339.º), vencedor do também checo Vit Kopriva (196.º), por 4-6, 7-5 e 11/9. No domingo, ambos voltam à ação, estando o clube de João Sousa livre da descida, cenário que encara o conjunto do lourinahanense.

As equipas de Frederico Silva (223.º) e Pedro Sousa (441.º), este em pré-reforma, não foram bem sucedidas, tendo o caldense perdido com o espanhol Bernabeu Zapata (64.º), por 4-6 e 3-6, e o lisboeta com o alemão Peter Gojowczyk (352.º), por 2-6 e 6-7 (4/7). Os dois disputarão igualmente a derradeira jornada, estando o Versmold (Silva) a lutar pelo segundo lugar, enquanto o Ewige (P. Sousa) foi despromovido à II Divisão.