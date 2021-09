João Sousa vence e coloca Portugal em vantagem sobre a Roménia na Taça Davis

O vimaranense, número 150 no ranking ATP, precisou de apenas dois sets, com os parciais de 6-3 e 7-5, para confirmar o favoritismo diante do jovem adversário, de 19 anos, que figura no 317.º posto na hierarquia mundial.

João Sousa venceu este sábado o primeiro encontro de singulares frente a Filip Cristian Jianu e colocou Portugal em vantagem na eliminatória com a Roménia, referente ao Grupo Mundial I da Taça Davis em ténis, a decorrer em Cluj-Napoca.

O vimaranense, número 150 no ranking ATP, precisou de apenas dois sets, com os parciais de 6-3 e 7-5, para confirmar o favoritismo diante do jovem adversário, de 19 anos, que figura no 317.º posto na hierarquia mundial, e somar o primeiro ponto para a equipa portuguesa.

Logo após a estreia vitoriosa de João Sousa, a representar a seleção nacional pela 29.ª vez, Gastão Elias (215.º) vai entrar no "court" de piso rápido da Sala Sporturilor Horia Demian, em Cluj-Napoca, para disputar o segundo encontro de singulares com o número um romeno Marius Copil (250.º).

Em jogo estará o segundo ponto da jornada inaugural da eliminatória entre Portugal e Roménia, que domingo disputam um encontro de pares e outros dois desafios de singulares para apurar a equipa vencedora.