João Sousa já recuperou da covid-19, mas vai falhar Open da Austrália

Tenista vimaranense esteve infetado com covid-19

O tenista João Sousa comunicou este sábado que não vai marcar presença no Open da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada e com início para 8 de fevereiro, bem como o torneio de preparação, igualmente em Melbourne, na semana anterior.

O vimaranense contou que esteve infetado com covid-19 e, apesar de já se encontrar recuperado, não pode viajar, face "às medidas estritas do governo australiano não permitem a entrada no país".

"Estou naturalmente muito triste pelo facto de não poder competir na Austrália onde tenho ótimas memórias e sabendo que a Federação Austrália e o Tour fizeram um esforço enorme para nos dar a oportunidade de competir nesse fantástico torneio", acrescentou ainda o número 92 do ranking ATP.

Eis o comunicado completo de João Sousa:

"Bom dia a todos.

É com muita tristeza que vos dou a conhecer que não poderei viajar para a Austrália este ano. Testei positivo ao COVID-19 na véspera da minha viagem e desde então tenho estado em confinamento e em contacto com a organização do Australian Open na procura de uma solução que acabou por não acontecer. Apesar de já estar a testar negativo e sem sintomas, as medidas estritas do governo Australiano não permitem a minha entrada no país.

Depois de uma boa pré-temporada e de trabalho duro, estou naturalmente muito triste pelo facto de não poder competir na Austrália onde tenho ótimas memórias e sabendo que a Federação Austrália e o Tour fizeram um esforço enorme para nos dar a oportunidade de competir nesse fantástico torneio.

Queria contudo agradecer-vos a vossa confiança e apoio constante. Vemo-nos em breve em campo!

Protejam-se e fiquem bem!"