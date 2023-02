João Sousa regressa às vitórias após maratona de três horas

Triunfo na semana que caiu 78 lugares no ranking mundial, para a 162.ª posição, e perdeu o estatuto de número um português para Nuno Borges,

João Sousa avançou para a segunda ronda do torneio argentino de Córdoba, ao conseguir a reviravolta diante do argentino Tomás Etcheverry, para vencer em três set.

A primeira vitória do número dois nacional no quadro principal de um torneio desde o Open dos Estados Unidos, no final de agosto, aconteceu após uma maratona de três horas e cinco minutos, na qual o vimaranense de 33 anos se impôs ao 81.º jogador mundial, com os parciais de 3-6, 7-6 (7-5) e 6-4.

Na semana que caiu 78 lugares no ranking mundial, para a 162.ª posição, e perdeu o estatuto de número um português para Nuno Borges, Sousa demonstrou novamente a sua garra, recuperando de uma desvantagem de 2-1, com um "break" abaixo, no segundo set, que haveria de vencer apenas no tie-break.

No terceiro parcial, o mais experiente dos tenistas lusos conseguiu quebrar o serviço do tenista local no sétimo jogo e manteve a vantagem para fechar o encontro no primeiro match-point.

Também na primeira ronda, mas no quadro de pares do torneio de terra batida argentino, Francisco Cabral, a fazer dupla com o sérvio Nikola Cacic, foi eliminado, ao perder com os bolivianos Boris Arias e Federico Zeballos, por duplo 7-5, em uma hora e 30 minutos.

A representação portuguesa na variante fica reduzida a João Sousa, que ainda não entrou em ação ao lado de Marcelo Melo. Na primeira ronda de pares, o duo luso-brasileiro vai defrontar os cazaques Andrey Golubev e Aleksandr Nedovyesov.