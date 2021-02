João Sousa preparado para interromper jejum: "Agora sim, estou pronto!"

João Sousa chegou ao continente americano para competir nas próximas seis semanas. Começa na Argentina, segue para o Chile, depois México, e acaba nos Estados Unidos.

A partir de terça-feira, João Sousa arranca "sem problemas físicos e motivado para ganhar jogos", como referiu a O JOGO, para uma importante série de cinco torneios, em que terá de interromper um jejum de mais de um ano e reencontrar-se com os triunfos no ATP Tour, caso contrário poderá deixar de ser membro do top 100 pela primeira vez desde 14 de julho de 2013, já lá vão uns históricos sete anos e sete meses!

Cumpridas as formalidades após a viagem marcada pelas normas sanitárias devido à pandemia, João Sousa e o treinador Frederico Marques têm hoje o primeiro treino, num dos courts de pó de tijolo do Complexo Desportivo Mario Kempes, e a disposição é grande. O jogador, depois dos graves problemas físicos na última temporada e do positivo à covid-19 que impediu de competir na Austrália, sente-se outro: "Agora sim, estou pronto! Sinto-me bem a nível técnico, físico e mental, treinei muito bem nas últimas semanas, cheio de vontade e determinação para fazer uma boa série de três torneios em terra batida".

O treinador, finalmente satisfeito pela possibilidade de poder trabalhar sem limitações, mostra-se animado: "As expectativas são sempre altas quando se está com um atleta como o João, habituado a fazer bons resultados, apesar de no último ano tudo ter acontecido ao contrário do que estávamos acostumados".

Depois de um final de temporada 2019 em sofrimento, devido a uma fratura no pé esquerdo, a que se seguiram os inconvenientes de uma pandemia e uma estrondosa crise de confiança, acompanhada por mais uma lesão (antebraço direito), a verdade é que o minhoto não vence há 17 meses um encontro em quadros principais do ATP Tour. Começar pelo chamado Golden Swing - os três certames sul-americanos - resulta da necessidade de adquirir todos os fortes mecanismos da competição, numa superfície de jogo em que tudo é mais exigente. "Estou motivado para voltar a ganhar e estar competitivo ao mais alto nível", aferiu, "entusiasmado e pronto a dar tudo para vencer os desafios que forem surgindo".



Pedro Sousa e Domingues também no Golden Swing

A presença portuguesa no Golden Swing - série de torneios ATP Tour em Córdoba, Buenos Aires e Santiago -, estende-se a Pedro Sousa (107.º) e a João Domingues (176.º), tendo o lisboeta entrada na melhor grelha do primeiro evento e estando perto de o conseguir nos restantes, enquanto o oliveirense disputará as fases de qualificação. Hoje, encara a primeira, depois de na semana passada ficar nos oitavos de final de um challenger no Chile