João Sousa perde e falha quadro principal do torneio de Viena

Redação com Lusa

O tenista português João Sousa, 67.º jogador mundial, falhou este domingo o apuramento para o quadro principal do torneio de Viena, ao perder com o japonês Yoshihito Nishioka, 39.º, na última ronda de qualificação.

Depois de no sábado ter batido o anfitrião "wild card" Alexander Erler, 769.º, João Sousa, oitavo cabeça do série do "qualifying", caiu face a Nishioka, primeiro, em dois sets, por um "duplo" 6-4, em uma hora e 26 minutos.

A prova austríaca tem como principal figura o russo Daniil Medveded, quarto jogador mundial.