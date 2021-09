João Sousa passa aos quartos do challenger de Maiorca

O tenista minhoto ganhou pela primeira vez esta temporada dois encontros consecutivos, desde o ATP 250 de Lyon, em maio

João Sousa conquistou mais uma vitória no Rafa Nadal Open by Sotheby"s, torneio de categoria 80 do ATP Challenger Tour, ao bater o espanhol Roberto Ortega-Omedo e a qualificar-se para os quartos de final.

O número dois português e 149.º colocado no ranking ATP só precisou de duas partidas e uma hora e 32 minutos para se impor ao adversário, número 308 na hierarquia mundial, por duplo 6-3.

Depois de quebrar o espanhol duas vezes no "set" inaugural, no sétimo (4-3) e nono jogo (6-3), sem enfrentar qualquer ponto de "break", o vimaranense passou para a frente do marcador a jogar a um bom nível.

No segundo parcial, Sousa, de 32 anos, ainda enfrentou cinco pontos de "break", mas conseguiu anular todos, e, depois de quebrar o saque de Ortega-Olmedo no quarto jogo (3-1), não baixou mais o ritmo até alcançar o triunfo e a passagem para os quartos de final, os primeiros desde o ATP 250 de Chengdu, em setembro de 2019.

O próximo adversário do minhoto, que ganhou pela primeira vez esta temporada dois encontros consecutivos, desde o ATP 250 de Lyon, em maio, vai defrontar o vencedor do embate entre os "qualifiers" belga Michael Geerts e o chileno Marcelo Barrios Vera.