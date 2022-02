João Sousa na final do torneio de Pune

Redação com Lusa

O tenista português João Sousa qualificou-se este sábado para final do torneio de Pune, na Índia, ao vencer sueco Elias Ymer, enfrentando agora o finlandês Emil Ruusuvuori no jogo decisivo.

João Sousa, 137.º do ranking mundial, bateu o tenista sueco, 163.º da hierarquia, por 5-7, 7-6 (7-4) e 7-5, após três horas e 15 minutos de confronto no torneio ATP 250.

Depois de perder o primeiro set, o tenista português conseguiu dar a volta ao encontro e ultrapassou Elias Ymer, numa partida sempre equilibrada que foi decidida quando João Sousa quebrou o serviço do adversário no set decisivo, fazendo o 6-5, para depois fechar o jogo com o seu serviço.

Na final, João Sousa vai defrontar finlandês Emil Ruusuvuori, n.º 87 do mundo, que venceu na outra meia-final o polaco Kamil Majchrzak, 95.º do ranking.

O vimaranense, de 32 anos, vai marcar presença pela 11.ª vez em finais, a última das quais tinha sido em 2018, no Estoril Open, naquela que é a mais recente das suas três vitórias.