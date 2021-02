João Sousa jogou atrasado e caiu na primeira ronda

Tenista português foi eliminado em Córdoba

João Sousa, número 98 do mundo, foi eliminado na primeira ronda do torneio de terra batida em Córdoba, Argentina, de categoria ATP 250. O vimaranense foi derrotado pelo espanhol Roberto Carballes Baena, 96.º. do mundo, por 0-2, com os parciais de 3-6 e 1-6 em 1h23 de jogo.

Esperava-se um jogo mais equilibrado, porém o português acabou por repetir a queda na primeira ronda que já tinha acontecido no primeiro torneio do ano, no caso em Antalya, na Turquia.

Diga-se que, devido à chuva forte, o jogo de João Sousa começou 1h30 depois do previsto.

Em Córdoba está ainda Pedro Sousa, que vai defrontar o argentino Federico Delbonis.