Vimaranense, atual 90.º classificado do ranking, foi derrotado pelo 123.º da hierarquia em dois sets, em duas horas

O tenista João Sousa perdeu, este domingo, com o espanhol Bernabe Zapata Miralles e falhou, assim, a presença no quadro principal do ATP 1000 de Monte Carlo.

Sousa, 90.º classificado do ranking mundial, perdeu o encontro frente ao 123.º da hierarquia mundial em dois 'sets', por 6-4 e 7-6 (10-8), numa partida que teve duração de duas horas.