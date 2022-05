João Sousa falha acesso ao quadro principal do Masters 1000 de Roma

João Sousa foi eliminado na competição de pares do Estoril Open

Redação com Lusa

O vimaranense não conseguiu pela quarta vez consecutiva passar a fase de qualificação em torneios da categoria Masters 1000

O tenista português João Sousa falhou hoje o acesso ao quadro principal do Masters 1000 de Roma, ao perder com o argentino Francisco Cerundolo na segunda e última ronda da qualificação.

Sousa, 82.º do 'ranking' mundial, perdeu com o argentino, 49.º do mundo, por 6-2, 7-6 (7-4), em uma hora e 45 minutos.

O vimaranense não conseguiu pela quarta vez consecutiva passar a fase de qualificação em torneios da categoria Masters 1000.