João Sousa explicou derrota cruel: "Sofri uma 'mala pasada', como dizem os espanhóis"

Português disse a O JOGO que se sentiu mais próximo do seu nível habitual, mas não conseguiu aproveitar cinco match points.

João Sousa viveu, na primeira ronda do ATP250 de Cagliari, um dos momentos mais cruéis da carreira. Depois de vencer o primeiro set (6-1) frente a Jan-Lennard Struff, cedeu o seguinte pelo mesmo parcial (1-6) e no decisivo (5-7) esteve cinco vezes a um ponto da 200.ª vitória num encontro ao mais alto nível.

Sempre com serviço a favor do alemão, os três primeiros match points aconteceram a 5-3 e os dois últimos a 5-4, levando o vimaranense a descrever a O JOGO: "Ter tantos match points e não conseguir fechar o encontro cria uma situação muito difícil de digerir. Talvez me tenha faltado maior agressividade nesses pontos e, também por causa de um certo nervosismo, sofri uma 'mala pasada' [traído pelos nervos], como dizem os espanhóis".

Apesar do desaire, o 107.º jogador mundial começa a viver emoções mais positivas no court, revelando: "Durante quase todo o encontro tive uma boa atitude e consegui jogar a um bom nível, já bem mais perto daquele que quero e a que estou habituado, mas as coisas não caíram para o meu lado".

"É difícil aceitar...", desabafou ainda Sousa, pouco depois do quinto encontro da carreira no ATP Tour em que perdeu após beneficiar de match points.