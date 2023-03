João Sousa: "Estou exausto de receber mensagens de apostadores com ameaças e insultos"

Redação com Lusa

Tenista português lamentou-se nas redes sociais

O tenista português João Sousa disse esta quarta-feira estar "exausto" de ameaças e insultos de apostadores nas redes sociais, depois de ter sido eliminado no challenger de Girona, em Espanha.

"Estou exausto de receber mensagens de apostadores com ameaças, insultos, provocações e pouca noção daquilo que é preciso fazer e sacrificar para ser tenista profissional", escreveu o português, numa mensagem na rede social Instagram.

João Sousa acompanha esta sua mensagem com imagens de exemplos de ameaças e insultos que recebeu, nos quais o acusam de viciar resultados e lhe chegam a desejar uma lesão grave ou mesmo a morte.

Dizendo que esta é uma situação que "todos os profissionais de ténis" têm de "lidar todas as semanas", Sousa diz que o mundo das apostas - que diz respeitar - "trouxe esse lado menos bom e essas pessoas esquecem-se que o alvo dessas mensagens" são seres humanos.

Leia também +Motores GP de Portugal de MotoGP pode estar em risco, avisa Dorna A realização do GP de Portugal de motociclismo, que utiliza o Autódromo Internacional de Portimão, pode estar em risco. O aviso foi deixado por Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna, organizador do campeonato

"Humanos com sentimentos, emoções, dias menos bons como todos, que lidamos com os nossos próprios problemas e, acima de tudo, damos o nosso melhor todos os dias, apesar da vitória ou da derrota", escreveu o vimaranense, que apenas exigiu respeito.

O tenista português João Sousa, 156.º do ranking ATP, foi esta quarta-feira eliminado na segunda ronda de singulares do challenger de Girona, em Espanha, ao perder com o argentino Mariano Navone, 237.º, por 6-2, 4-6 e 6-4, em duas horas e 24 minutos.