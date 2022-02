João Sousa está nas "meias" em Pune: "Estava mentalizado e foi isso que aconteceu"

O vimaranense, número 137 no ranking ATP, superou Daniel Altmaier, quinto cabeça de série e 85.º colocado na hierarquia mundial, em dois sets, por 6-2 e 6-3, e qualificou-se para as meias-finais de um torneio ATP, pela primeira vez, desde São Peterburgo, em setembro de 2019.

O tenista português João Sousa disse esta sexta-feira ter sido "muito sólido" no encontro com o alemão Daniel Altmaier, nos quartos de final do torneio de Pune, na Índia, para assegurar o regresso às meias-finais de um torneio ATP.

"Foi um grande encontro. Joguei muito bem. Fui muito sólido, sabia que ia ser duro. Estava mentalizado para correr muito, responder bem e bater boas pancadas. E foi isso que aconteceu", começou por explicar na entrevista em court, após a vitória no jogo do torneio ATP 250.

"Durante muitos anos a minha direita tem sido uma das minhas melhores pancadas. Posso ser muito agressivo com ela e até agora tem corrido muito bem", frisou Sousa, de 32 anos, que acrescentou ser "tempo de desfrutar da vitória", confessando estar "feliz por voltar a uma meia-final."

O próximo adversário do minhoto será o sueco Elias Ymer, 163.º classificado no ranking mundial, que eliminou esta sexta-feira nos quartos de final o italiano Stefano Travaglia com os parciais de 6-4 e 7-6 (7-4). No confronto direto, o português leva vantagem (3-0) sobre o jovem Ymer, de 25 anos.