João Sousa está cada vez mais forte e chega às meias-finais do Porto Open

Vitória clara e em dois sets sobre o francês Pierre-Hugues Herbert confirma que o Conquistador está a regressar aos seus bons momentos.

O vimaranense João Sousa venceu o francês Pierre-Hugues Herbert, por 7-6 (7/4) e 6-2, em 1h42, e tornou-se no primeiro apurado para as meias-finais do Porto Open, que terminam este domingo no Monte Aventino.

O francês, de 32 anos, está também em baixa e ocupa a 450.ª posição mundial, abaixo do 352.º lugar de Sousa, que esteve parado devido a lesão.

Num encontro com muito público e marcado por algum vento, Sousa teve de lutar muito no primeiro set, mas dominou no segundo. Sendo o único português ainda em prova no Challenger portuense, espera agora o adversário para as meias-finais de sábado, que sairá do confronto entre o francês Jules Marie (297.º ATP) e o cazaque Denis Yevseyev (340.º).