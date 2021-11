"João Sousa era um jogador de alta intensidade, às vezes os nervos tomavam conta dele"

Toni Nadal, ex-treinador de Rafael Nadal, falou de João Sousa

Toni Nadal, ex-treinador de Rafael Nadal, falou de João Sousa à margem do Masters 2021 da Vanguard Stars.

Em relação ao tenista português, que viveu uma temporada menos feliz e saiu do top-100 mundial, Toni Nadal admite desconhecer "se voltará ao seu melhor nível, quando tinha 27 ou 26 anos", mas defende ainda ter condições e tempo, atendendo aos seus 32 anos, para voltar às boas exibições e vitórias.

"Era um jogador de alta intensidade, às vezes os nervos tomavam conta dele e ficava frustrado em momentos chave. Era um tipo capaz de fazer coisas muito boas, mas no ténis o difícil é fazê-las durante muito tempo. Foi um grande jogador e pode voltar a ser evidentemente. Tinha de competir com [Novak] Djokovic, [Andy] Murray, [David] Ferrer e não é fácil ser melhor que estes. No final as diferenças são poucas, mas um pouco aqui e um pouco ali faz uma diferença maior", lembrou.