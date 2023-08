João Sousa entre os convocados para a Taça Davis

Porto, 06/08/2023 - Porto Open 2023: Final entre João Sousa vs Luca Nardi, no Complexo Monte Aventino no Porto. João Sousa, finalista vencido. ( José Carmo / Global Imagens )

O selecionador confia na melhor forma do vimaranense, que se vai juntar a Nuno Borges, Francisco Cabral, Gastão Elias e Frederico Silva na eliminatória de setembro, na Áustria

Numa fase da carreira em que a recuperação da lesão nas costas lhe abre boas perspetivas de voltar ao circuito profissional a tempo inteiro, João Sousa volta a fazer parte dos eleitos de Rui Machado para uma ronda da Taça Davis.

Há duas semanas, no Porto Open, o jogador e o selecionador tiveram uma conversa destinada a perceber quais as possibilidades de viajar para Schwechat, cidade próxima de Viena, onde, nos dias 15 e 16 do próximo mês, Portugal defronta a Áustria, no Grupo 1.

A presença na final do Challenger portuense e a perceção de estar bem fisicamente deram luz verde para uma chamada à Seleção que se estende a Nuno Borges e a Francisco Cabral - com o maiato como opção para dois singulares e o par com o portuense - e a Frederico Silva e Gastão Elias.