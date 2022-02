João Sousa em entrevista: "A celebração foi feita a comer frango e arroz no carro"

João Sousa celebrou o quarto título do ATP Tour, num regresso da Índia feito a correr, comendo frango e arroz na viatura oficial.

Acabado de chegar a Barcelona, ontem ao início da tarde, João Sousa cumpriu com o prometido e atendeu o nosso jornal na ressaca do torneio mais exigente, física e mentalmente, dos quatro do ATP Tour que já conquistou.

Que disse ao Frederico Marques, que se começou a rir, quando festejava logo após a vitória?

-Assim de repente... Já sei. Disse-lhe: "O avião já se foi!".