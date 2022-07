João Sousa eliminado na primeira ronda em Bastad

Redação com Lusa

Derrota com o espanhol Alejandro Davidovich-Fokina, por 6-4 e 6-2, em uma hora e 27 minutos.

O tenista português João Sousa foi eliminado esta terça-feira na primeira ronda do quadro principal do torneio ATP 250 de Bastad, na Suécia, ao perder com o espanhol Alejandro Davidovich-Fokina, por 6-4 e 6-2, em uma hora e 27 minutos.

Na terra batida escandinava, o melhor luso da hierarquia mundial (60.º) cedeu o seu serviço logo ao terceiro jogo, em ambos os "sets", diante do 36.º classificado do "ranking", o qual salvou os quatro pontos de "break" que enfrentou ao longo do encontro.

Na segunda partida, Sousa voltou a perder no seu saque ao sétimo jogo, desta feita com uma dupla falta.

Ainda esta terça-feira, em Bastad, o português Pedro Sousa (430.º) defronta o argentino Francisco Cerundolo (39.º).