João Sousa eliminado na primeira ronda do torneio de Santiago

Tenista português perdeu em dois sets com o sérvio Laslo Djere.

O tenista português João Sousa foi eliminado na primeira ronda do quadro principal do torneio de Santiago, no Chile, perdendo em dois sets com o sérvio Laslo Djere.

Sousa, 147.º do ranking mundial, cedeu perante Djere, 55.º, pelos parciais de 6-3 e 6-2, ao cabo de uma hora e 18 minutos de jogo, despedindo-se do torneio no Chile, num arranque de temporada aziago para o vimaranense de 33 anos.

Em prova segue Francisco Cabral, mas em pares, em que se junta, na quarta-feira, ao sérvio Nicola Cacic para formar uma dupla que é a quarta cabeça de série desse torneio.

O jogo inaugural na terra batida de Santiago é ante o equatoriano Diego Hidalgo e o colombiano Cristian Rodriguez.