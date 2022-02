"João Sousa? É um grande lutador, um conquistador e a vitória é mais do que merecida"

O presidente da Federação Portuguesa de Ténis (FPT), Vasco Costa, destacou, este domingo, a capacidade de superação João Sousa ao recuperar de período de menor fulgor com a vitória no torneio de Pune, o quarto título ATP na carreira.

"Estou muito contente com esta vitória do João, não só a nível pessoal, mas também pelo ténis português. Acho que é muito merecida. O João nos últimos dois anos teve limitações físicas, que condicionaram o seu jogo, e acho que ele é um grande lutador, um conquistador e, portanto, é uma vitória mais do que merecida."

O vimaranense, que figura no 137.º lugar no "ranking" mundial, superou hoje finlandês Emil Ruusuvuori (87.º ATP), em três "sets", com os parciais de 7-6 (9-7), 4-6 e 6-1, naquela que foi a sua 11.º final de um torneio ATP, para conquistar o seu quarto troféu, após os triunfos em Kuala Lumpur em 2013, Valência em 2015 e Estoril Open em 2018.

"Ele vai regressar ao top-100 do "ranking" mundial e isto dá-lhe confiança, para mais uma vez, voltar ao "top 50", que acho é o lugar que acho que deve estar", sublinhou o presidente da FPT.

Além da injeção de confiança que o minhoto vai ganhar, após a fratura de esforço no pé esquerdo, contraída a meados de 2019, e de uma tendinite no braço direito, já na época seguinte, Vasco Costa acredita que será um fator motivacional para a seleção nacional, que se prepara para receber, em março, a Polónia no 'play-off' do Grupo Mundial 1 da Taça Davis.

"Obviamente, que ter um jogar como o João é sempre importante, mas ter um João confiante mais importante é. É uma grande vantagem e dá maior motivação para o desafio que temos com a Polónia que não é fácil. Pode ser motivador para a equipa. Todos os jogadores que representam a seleção têm um carinho muito especial pelo João e, vendo que ele esta a recuperar, vão ter um incentivo extra para garantir a vitória que desejamos", concluiu o líder federativo.