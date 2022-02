João Sousa e James Rodríguez foram juntos ao ténis

Tenista português está lesionado, mas recebeu o futebolista do Al-Rayyan no Qatar Open

João Sousa e James Rodríguez estiveram hoje juntos no luxuoso Complexo Internacional de Ténis e Squash de Khalifa, em Doha, a assistir a um dos encontros do Qatar Open, torneio no qual o vimaranense encerrou ontem a participação, mas prossegue o tratamento à lesão na perna esquerda.

Como o futebolista colombiano também faz parte dos atletas agenciados pelas empresas de Jorge Mendes e está a jogar pelo Al-Rayyan, na Stars League do Qatar, foi fácil proporcionar a ambos momentos de convívio enquanto assistiam à rotunda vitória (6-0, 6-1) do espanhol Roberto Bautista sobre o escocês Andy Murray, antigo número um mundial e bicampeão olímpico.

James Rodríguez jogou no FC Porto de 2010 a 2013, conquistando três campeonatos nacionais e uma Liga Europeia. João Sousa, natural de Guimarães, é um fervoroso vitoriano.