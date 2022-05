João Sousa e Francisco Cabral falham final de pares em Genebra

Antes, João Sousa venceu o francês Richard Gasquet, 75.º do ranking ATP, por duplo 6-2, apurando-se para a 12.ª final do circuito

Os tenistas portugueses João Sousa, já apurado para a final individual, e Francisco Cabral perderam esta sexta-feira nas meias-finais com a dupla Pablo Andújar e Matwe Middelkoop, falhando a disputa do título do torneio de Genebra.

A dupla hispano-neerlandesa venceu os portugueses por duplo 6-4, ao cabo de uma hora e cinco, carimbando a qualificação para a final do torneio do circuito ATP.

Antes, João Sousa venceu o francês Richard Gasquet, 75.º do ranking ATP, por duplo 6-2, apurando-se para a 12.ª final do circuito, procurando vencer o norueguês Casper Ruud, no sábado, para conquistar o quinto título da carreira.

Finalista em Genebra em 2015, o melhor tenista português de sempre, atualmente na 79.ª posição da hierarquia mundial, exibiu hoje um nível de ténis elevado - ganhou 82% dos pontos no primeiro serviço -, cimentado por uma confiança inabalável, para garantir a vitória na 21.ª meia-final ATP que disputou.

O português vai procurar no sábado conquistar, pela primeira vez na sua carreira, dois títulos na mesma época, uma vez que este ano já ergueu o troféu em Pune, na Índia.

No palmarés de Sousa constam ainda os títulos em Kuala Lumpur (2013), Valência (2015) e em "casa", no Estoril (2018).