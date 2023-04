João Sousa é a partir de hoje a maior figura no Oeiras Open

Vimaranense regressa a um torneio Challenger português depois de dez anos no patamar superior

Dez anos após vencer o Guimarães Open, João Sousa volta a jogar, hoje, um torneio do ATP Challenger Tour em Portugal.

A ambicionada nova subida no ranking passa pelo circuito secundário, com estreia marcada no Oeiras Open ante o amigo canadiano Steven Diez.

A jornada, cheia de sabor português, oferece o encontro Pedro Sousa-Henrique Rocha, mais as atuações de Frederico Silva, Duarte Vale e Jaime Faria, tendo este superado o qualifying.

Ontem, Gastão Elias retirou-se para finalizar a recuperação da lesão na perna e João Domingues teve match point, antes de perder na primeira ronda.