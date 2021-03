João Sousa diz que "a fase de frustração aumenta a cada dia"

Nova derrota, agora em Santiago do Chile, levou o melhor tenista português de sempre a admitir a O JOGO que deixou "de jogar a um bom nível"

Terminou em branco, à semelhança do que sucedera nos anteriores dez torneios do ATP Tour, a campanha de João Sousa (100.º) no Golden Swing, os três eventos ATP250 na America do Sul: Córdoba, Buenos Aires e Santiago do Chile. Se a situação já era preocupante, tornou-se aterrorizante para o número um português depois da derrota de ontem, no Chile Open, frente ao qualifier peruano Juan Pablo Varillas (171.º), por 4-6 e 1-6.

"Mais do que triste pela derrota, estou triste pelo desfecho no aproveitamento dos pontos de break [0/9) e pelo baixo nível de ténis exibido. A verdade é que já há algum tempo deixei de jogar a um bom nível, um nível que me permitiu estar na elite mundial. Assim sendo, os últimos tempos não têm sido nada bons", admitiu João Sousa a O JOGO.

"A fase de frustração aumenta a cada dia e não está a ser fácil de aceitar", acrescentou o vimaranense, que vai seguir agora para os qualifyings do ATP500 de Acapulco e do Masters de Miami.