João Sousa desiste de Antuérpia com tendinite no antebraço

O tenista português terá de parar por 10 dias.

João Sousa desistiu esta segunda-feira do torneio de Antuérpia, quando defrontava o finlandês Emil Ruusuvuori, na última ronda de acesso ao quadro principal, devido a uma tendinite no antebraço direito, revelou o treinador do português, Frederico Marques.

"Acabámos de fazer uma ecografia e a dor muito forte, que realmente não possibilitava que o João fizesse força e agarrasse bem o cabo da raqueta, quer para responder, quer para servir, como para bater outras pancadas, resulta de uma tendinite no antebraço", contou Frederico Marques à agência Lusa.

Já no domingo o vimaranense havia jogado limitado fisicamente, apesar de ter derrotado o italiano Andreas Seppi, e hoje viu-se obrigado a abandonar o "court" quando o marcador registava 1-1, enfrentando agora uma paragem de 10 dias.

"Tivemos de nos retirar, penso que pela primeira vez na carreira do João, durante um encontro. Nunca tal tinha acontecido, mas existe sempre uma primeira vez para tudo. Vamos ter de parar, pelo menos, 10 dias, com descanso completo. A nossa ideia é parar esse tempo e ainda tentar competir em Paris. Se calhar, é demasiado cedo, mas esse é o nosso plano", revelou o treinador, referindo-se ao Masters 1.000 de Paris.

Tendo em conta que a lesão no antebraço direito não é impeditiva de continuar a trabalhar, Frederico Marques diz que vai aproveitar recuperar com João Sousa algum do tempo perdido na sequência da fratura de esforço no pé esquerdo, que o obrigou a encerrar precocemente a última temporada.

"Agora vamos dar início à recuperação. Sabemos que podemos treinar outros aspetos físicos, nomeadamente da cintura para baixo. Tivemos praticamente um ano com uma dor no pé e, neste momento, essa dor já não existe, por isso vamos continuar a trabalhar e com mais intensidade da cintura para baixo, com exercícios de velocidade e outros", avançou o técnico do minhoto, lembrando que "ontem [domingo] já conseguimos ver um João muito melhor, mas aconteceu este contratempo".