João Sousa deseja jogar Porto Open

Passagem pela Bundesliga serviu para avançar para o wild card

Ao cabo de três encontros de singulares e outros tantos de pares nos dois últimos fins de semana, João Sousa tem reservado um convite para participar no Porto Open. Os bons sinais dados pelo corpo na mais forte liga de clubes do mundo abriram o apetite para voltar a competir no circuito profissional, e esta inesperada aposta na terceira edição do torneio portuense do ATP Challenger Tour foi devidamente explicada.

Concluídas as três jornadas disputadas no campeonato alemão de clubes, expressa a O JOGO a vontade de testar a forma no Challenger da próxima semana, no Monte Aventino.

"O objetivo destas idas à Alemanha foi ver como é que estava a nível físico e com os olhos postos em poder jogar o Challenger do Porto", revelou-nos Sousa, observando que "estes encontros permitiram sentir que fisicamente estou bastante melhor, e que o processo de recuperação e treino tem vindo a resultar".

Mais animado, não quer, contudo, defraudar as expectativas e a decisão definitiva "irá depender um bocadinho de como correrem os próximos dias de treino". "As costas continuam a responder ao processo de recuperação da lesão", acrescentou, reafirmando o "desejo de jogar o Porto Open", após dois meses afastado do ATP Tour.

O regresso a tempo inteiro diz "ser ainda uma incógnita". Na calha por um dos wild cards para jogar, na próxima semana, nos hardcourts do Monte Aventino, está Gastão Elias, também aprovado na Bundesliga.

Leia também Área J Johnny Depp foi encontrado inconsciente num quarto de hotel Concertos dos Hollywood Vampires em Budapeste e na Eslováquia cancelados devido a "imprevistos". Artista de 60 anos estará, supostamente, a beber de novo.