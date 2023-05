João Sousa derrotado na primeira ronda do Challenger de Vicenza

Diante de Sachko, o português, de 34 anos, perdeu o seu serviço ao sexto e oitavo jogo do primeiro "set", e no segundo parcial ainda forçou o "tie-break", mas acabou, igualmente, por ceder, ao fim de uma hora e 48 minutos de jogo, embora ainda tenha tido ligeira vantagem

O tenista português João Sousa perdeu esta terça-feira na ronda inaugural do Challenger de Vicenza, em Itália, naquela que foi a sua nona derrota consecutiva, desta vez diante do Vitaliy Sachko, por 6-2 e 7-6 (7-4).

O tenista de Guimarães, 260.º do ranking ATP, caiu diante de um oponente menos cotado, com o ucraniano Sachko, proveniente do "qualifying", a ser 275.º do mundo.

Diante de Sachko, o português, de 34 anos, perdeu o seu serviço ao sexto e oitavo jogo do primeiro "set", e no segundo parcial ainda forçou o "tie-break", mas acabou, igualmente, por ceder, ao fim de uma hora e 48 minutos de jogo, embora ainda tenha tido ligeira vantagem.

O tenista vimaranense, em "queda livre" na hierarquia do ténis mundial, ainda não conseguiu vencer desde que bateu o italiano Giulio Zeppieri na primeira ronda do Estoril Open, prova no qual foi eliminado pelo norueguês Casper Ruud, que acabou por vencer o torneio.