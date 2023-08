João Sousa apurado para os quartos de final do Porto Open

Tenista português bateu o russo Alibek Kachmazov.

O tenista João Sousa apurou-se para os quartos de final do Porto Open, enquanto Gastão Elias, Henrique Rocha e Jaime Faria foram afastados do challenger 125 que decorre até domingo no Complexo do Monte Aventino.

João Sousa, 352.º do ranking mundial, bateu o russo Alibek Kachmazov (327.º) por duplo 6-2 e 6-2, em somente 59 minutos.

O vimaranense, de 34 anos, vai defrontar agora o francês Pierre-Hugues Herbert (450), que eliminou Jaime Faria (516.º) por 6-7 (1-7), 6-4 e 6-4.

Gastão Elias (350.º) perdeu por 6-4 e 6-3 com o francês Jules Marie (297.º), enquanto o jovem Henrique Rocha também caiu na segunda ronda, neste caso diante do canadiano Steven Diez (262.º), por 6-3 e 6-2.

No quadro de pares, João Domingues e Frederico Silva apuraram-se para as meias-finais, ao superarem o francês Antoine Escoffier e o britânico Joshua Paris, por 6-3 e 6-4.

A dupla lusa, que na ronda anterior tinha beneficiado de uma desistência, vai encontrar agora Rithvik Choudary Bollipalli e Arjun Kadhe, indianos que são os terceiros pré-designados.