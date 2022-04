João Sousa apura-se para segunda ronda do torneio de Marraquexe

Derrotou Federico Delbonis, em dois parciais

João Sousa apurou-se esta terça-feira para a segunda ronda do torneio de Marraquexe, depois de afastar o argentino Federico Delbonis, em dois parciais, ao cabo de duas horas e 28 minutos.

O jogador vimaranense, atual 90.º colocado do ranking mundial, quebrou o serviço do argentino (35.º) por duas vezes num primeiro parcial vitorioso (6-2), mas no segundo set permitiu ao adversário igualar (7-5), antes de decidir o derradeiro parcial (6-3) a seu favor, novamente com dois breaks que se revelaram decisivos.

Na próxima ronda, Sousa, que não vencia um jogador do top-50 desde setembro de 2019 - na altura Felix Auger-Aliassime -, vai defrontar o vencedor do encontro entre o italiano Marco Cecchinato (97º) e o espanhol Roberto Carballes Baena (79.º).