João Sousa apura-se para as meias-finais do torneio de Genebra

Redação com Lusa

Tenista português derrotou o bielorrusso Ilya Ivashka.

O tenista português João Sousa qualificou-se para as meias-finais do torneio ATP de Genebra, após ultrapassar o bielorrusso Ilya Ivashka, em dois parciais, com um duplo 7-5, ao cabo de uma hora e 46 minutos.

O número um nacional e 79.º jogador mundial até foi o primeiro a ceder no seu jogo de serviço, no set inicial, mas viria a recuperar diante do 50.º colocado da hierarquia, que permitiu por duas vezes o break.

No segundo parcial, houve constantes quebras de serviço, contudo Sousa viria a apresentar-se mais forte no momento de fechar o set e o encontro a seu favor.

O tenista luso, que foi finalista em Genebra em 2015, vai discutir um lugar na final com o francês Richard Gasquet (75.º).