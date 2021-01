João Sousa adia início da temporada e tem nova arma: a raquete

Os dois melhores tenistas portugueses já definiram local e data do arranque da temporada. João Sousa começa no ATP250 de Melbourne (31 janeiro a 6 fevereiro) e Pedro Sousa já esta semana, na Florida

Não causou surpresa a retirada, ontem, domingo, do nome de João Sousa da lista de inscritos de um dos dois primeiros torneios de 2021 do ATP Tour. O vimaranense não vai regressar à competição no ATP250 de Antalya, na Turquia, prologando a pré-época em Barcelona, antes de viajar para a Austrália. "A opção de saltar fora de Antalya tem simplesmente a ver com o facto de sentir que há um bocadinho a melhorar na parte física e por estar a experimentar uma raquete nova", deu a conhecer a O JOGO o vimaranense, após o treino matutino na companhia do russo Andrey Rublev (8.º mundial).

O primeiro torneio será já em solo australiano, no ATP250 de Melbourne, prova inventada para superar as limitações impostas pela crise pandémica e agendada entre 31 deste mês e 6 do próximo. "Ainda falta trabalho. Foram muitos meses sem podermos treinar a bom nível e o ténis está sempre a evoluir", adjudicou o treinador Frederico Marques, que viajará com o seu protegido para o Dubai no dia 15, chegando a Melbourne no dia seguinte, iniciando de imediato a quarentena.

Por sua vez, Pedro Sousa foi o último português a competir em 2020 - e com o título no challenger da Maia - e será o primeiro a entrar agora em cena, a partir de quinta-feira, no ATPTour de Delray Beach. "Decidi ir para a Florida em vez da Turquia, visto poder viajar direto [hoje] para Miami e porque o torneio de Delray Beach joga-se numa superfície mais parecida à de Melbourne e estará calor", relatou ao nosso jornal, depois de concluída a pré-época e antes de atacar uma nova época acompanhado pelo técnico espanhol Rubén Ramírez.