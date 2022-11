João Sousa a O JOGO: "Foi uma temporada mais exigente a nível mental do que físico"

João Sousa fez, em exclusivo para O JOGO, o rescaldo de um ano em que ficaram ilustrados "muitos altos e baixos". Um título conquistado e uma final perdida no ATP Tour ficam algo manchados pelas 15 derrotas em primeiras rondas, isto ao cabo de uma época que iniciou na 140.ª posição, ocupando hoje a 77.ª.

A 15.ª temporada de João Sousa, de 33 anos, no circuito profissional, encerrou no passado sábado, no qualifying do Masters de Paris/Bercy. Após dez meses vividos com distintos estados de espírito e momentos de forma, fez um balanço com pontos positivos: "Foi uma época com muitos altos e baixos, mas também foi uma época em que consegui provar a mim mesmo e a muita gente aquilo de que sou capaz e que posso jogar ao mais alto nível".

A coroa de glória foi o título, na primeira semana de fevereiro, no ATP250 de Pune (hardcourt), na Índia, onde foi o último a entrar no quadro principal, devido ao 137.º lugar no ranking, para sair como 86.º, e "feliz pelo regresso ao top 100", que abandonara em março de 2021, após por lá ter permanecido ao longo de nove anos. O maior lamento foi ter "falhado a conquista do quinto título da carreira", no fim da primavera, no ATP250 de Genebra (terra batida), na Suíça.