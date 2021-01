João Sousa a O JOGO antes de rumar à Turquia: "Sei que todos vão querer ganhar-me"

João Sousa regressa na próxima semana ao ATP Challenger Tour e na condição de principal figura do torneio de Antalya. Impedido de viajar para a Austrália por positivo à covid-19, vimaranense viu-se obrigado a recorrer ao plano B. Sábado embarca para um evento da segunda divisão do circuito ATP

Há exatamente sete anos e meio, João Sousa despedia-se do ATP Challenger Tour com um título no Guimarães Open que, como recordou a O JOGO, "serviu de rampa de lançamento para o ATP Tour e para o Grand Slam". Será, pois, na condição de invicto que na próxima semana, na Turquia, volta a disputar um challenger, no qual figura como primeiro cabeça de série e consciente de que será "o jogador a quem todos vão querer ganhar".

No passado sábado, o 92.º do ranking ATP retomou os treinos no court, após dez dias de um isolamento "mentalmente difícil de aceitar", mas tratando-se de um infetado "com sintomas muito leves", não perdeu muito da forma física. Convidado a avaliar de zero a dez o momento atual, opinou: "Como é natural, não posso estar ainda no meu melhor, mas em termos técnicos, físicos e mentais estarei num sete ou oito e, no final desta semana, espero estar num nove".

"Esta semana está a ser bastante proveitosa", adiantou, após o treino de ontem na academia Barcelona Total Tenis, a poucos dias de pisar um court para competir sem os problemas físicos que lhe destruíram o final da temporada 2019 e complicaram muito a vida na última.

Ausente do Open da Austrália e do respetivo torneio de preparação, João Sousa, de 31 anos, já definiu o primeiro objetivo antes de iniciar uma nova era: "Voltar a estar entre os melhores nos grandes torneios".